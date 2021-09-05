وفاة 12 شخصا بينهم أطفال في حادث سير بمصر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم في مصر الأحد إثر انقلاب حافلة كانت تعود بهم من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إلى القاهرة، وفق مصادر طبية وأمنية.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقلهم فجر الأحد على بعد قرابة 110 كيلومتر من القاهرة على الطريق الذي يربط مدينة السويس (شرق) بالعاصمة المصرية، ما أسفر أيضاً عن إصابة 34 شخصا، وفق المصادر نفسها.

وقال مصدر مسؤول إن عدد المصابين في حادث انقلاب حافلة ركاب «أتوبيس» سياحي بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة السويس بلغ 34 مصابا بينما ارتفع عدد الوفيات إلى ١٢ بينهم أطفال حسب صحيفة «المصري اليوم».

وأوضح المصدر أن الحادث وقع على طريق «القاهرة - السويس» اتجاه السويس، إذ انطلق الأتوبيس من القاهرة قاصدا مدينة شرم الشيخ في رحلة سياحية ويستقله عدد من الأسر.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب اتوبيس تابع لإحدى شركات السياحة بالقاهرة قادم من شرم الشيخ يتضمن عددا من الأسر.

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