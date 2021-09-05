مقتل 8 من الشرطة العراقية بهجوم لـ«داعش» جنوب كركوك

المصدر: كركوك - د ب أ

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد بمقتل ثمانية من قوات الشرطة وإصابة خمسة آخرين في هجوم لتنظيم داعش على نقطة للتفتيش في إحدى قرى قضاء الرشاد بمحافظة كركوك.

وقالت المصادر إن عناصر بتنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش لقوات الشرطة في قرية سطيح في ناحية الرشاد جنوبي مدينة كركوك تبعها انفجار عبوات ناسفة ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وخمسة مصابين.

وكانت خلية الإعلام الأمني قالت في بيان عبر حسابها على موقع «تويتر» اليوم إن «قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك».

وأضافت أن «الحادث أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة».

وكان مصدر أمني عراقي أفاد مساء السبت، بمقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في محافظة كركوك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news