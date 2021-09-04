البحرين توافق على جرعة ثالثة منشطة من لقاح "سبوتنيك"

المصدر: المنامة – بنا

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بمملكة البحرين، بعد موافقة لجنة التطعيمات، عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح (سبوتنيك) للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق، حيث يمكن لهذه الفئة أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة الأولى والثانية (سبوتنيك) كجرعة منشطة، وذلك بناء على المؤشرات الوطنية، وبعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ووزارة الصحة بالاتحاد الروسي.

وأشار الفريق الوطني الطبي بأن هذه الموافقة على إتاحة الجرعة المنشطة للحاصلين على تطعيم (سبوتنيك) تعتبر الأولى على مستوى العالم، وذلك استمراراً للجهود ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، مؤكداً أن كل القرارات المتخذة بخصوص التطعيمات والجرعات المنشطة تأتي وفقاً لآخر المستجدات والدراسات التي تتم من قبل المعنيين في لجنة التطعيمات إلى جانب آخر الدراسات العالمية في هذا الشأن.

وبين الفريق الوطني الطبي بأنه يمكن للراغبين من هذه الفئة ممن تنطبق عليهم الشروط المبادرة بالتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh أو عبر تطبيق "مجتمع واعي" من خلال اختيار "التسجيل لأخذ جرعات منشطة" ضمن خيار التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

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