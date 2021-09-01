تحطم مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بدات عمليات بحث بعد تحطم مروحية تابعة لسلاح البحرية الأميركية في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا على ما أعلن الجيش الأميركي.

وكانت المروحية التابعة لحاملة الطائرات «ابراهام لينكولن»، تقوم «برحلة روتينية» على بعد نحو مئة متر من ساحل سان دييغو عندما وقع الحادث الثلاثاء، حسب تغريدة لقائد سلاح البحرية الأميركية لمنطقة المحيط الهادئ.

وجاء في التغريدة «عمليات البحث والانقاذ جارية بوسائل عدة جوية وبحرية بمشاركة خفر السواحل والبحرية».

ولم يحدد عدد الأشخاص الذين كانوا في المروحية.

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