آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان.. وهذه صورته

المصدر: كابول - د ب أ

شارك الجيش الأمريكي صورة لآخر جندي أمريكي وهو يغادر كابول، في نهاية حرب استمرت 20 عاما في أفغانستان.

ويظهر الميجور جنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا وهو يستقل الطائرة فى وقت متأخر أمس الاثنين خارج مطار حامد كرزاي في كابول في صورة تم التقاطها بواسطة كاميرا رؤية ليلية.

وعلقت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على تويتر بالقول: "آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان".

وتم الانتهاء من الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من مطار كابول، أمس، وأقلعت آخر طائرة عسكرية أمريكية قبل دقيقة من منتصف ليل الاثنين /الثلاثاء بالتوقيت المحلي، من العاصمة الافغانية.

وكان هناك أكثر من 100 ألف فرد من القوات الدولية منتشرين في البلاد في بعض الأحيان.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر خسائر من بين جميع الدول التي أرسلت قوات إلى هناك حيث لقي أكثر من 2460 جنديا أمريكيا حتفهم خلال أطول حرب خاضتها البلاد.

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