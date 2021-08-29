طالبان تكشف مكان زعيمها هبة الله أخوندزاده.. موجود في قندهار

المصدر: كابول - أ ف ب

أعلن متحدثان باسم طالبان الأحد أن زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده الذي لم يسبق أن ظهر علنا، موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد «إنه في قندهار. إنه يقيم هنا منذ البداية».

من جهته، أورد مساعد المتحدث بلال كريمي أنه «سيظهر قريبا في شكل علني».

ويتزعم أخوند زاده طالبان منذ العام 2016، لكن دوره الفعلي ليس واضحا، ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في الأعياد.

وفضلا عن صورة يتيمة نشرتها طالبان، لم يظهر أخوند زاده علناً على الإطلاق فيما يبقى عادة مكان تواجده غير معروف إلى حد كبير.

ولم يظهر أبدا منذ استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس تزامنا مع قرب إنهاء الانسحاب الأميركي.

وكان مؤسس طالبان الملا محمد عمر أيضا لا يحب الظهور العلني ونادرا ما توجه إلى كابول حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات.

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