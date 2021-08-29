نحو 100 دولة تحصل على ضمانات طالبان بإتاحة المغادرة أمام الراغبين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت نحو مئة دولة الأحد تلقيها ضمانات من طالبان بالسماح لجميع الأجانب والأفغان الذين يحملون تأشيرات بمغادرة أفغانستان، في تفاهم يسري إلى ما بعد انتهاء الانسحاب الأميركي المرتقب الثلاثاء.

وقالت هذه الدول، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، «تلقينا ضمانات من جانب طالبان بأنّ كلّ أجنبي ومواطن أفغاني يحمل إذناً بالسفر صدر عن دولنا سيسمح له بالتوجه بصورة آمنة ومنظمة نحو نقاط الانطلاق، وبمغادرة البلاد».

وأضاف الإعلان المشترك «نلتزم جميعنا بضمان قدرة مواطنينا، بمن فيهم المقيمون، الموظفون، الأفغان، الذين عملوا معنا، وأولئك المعرضون للخطر، على السفر بحرية إلى خارج أفغانستان».

وأكدت الدول «الاستمرار في إصدار وثائق تتيح السفر لبعض الأفغان» مع التشديد على حيازتها «تعهدات من طالبان (تضمن) قدرة هؤلاء على السفر إلى كافة دولنا».

وختم الإعلان الذي وقعه أيضا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، «أخذنا علماً بالتصريحات العلنية لطالبان التي تؤكد هذا التفاهم».

ولم توقع روسيا والصين النص.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة «فوكس» الأحد إنّ الرعايا الأميركيين الذين اختاروا البقاء «لن يعلقوا في أفغانستان».

وأوضح «سنتأكد من وجود آلية لإخراجهم من البلاد إذا أرادوا العودة مستقبلا»، مؤكدا أن «لطالبان تعهدات في هذا الصدد».

وتعتزم فرنسا وبريطانيا الدعوة في الأمم المتحدة الإثنين إلى إنشاء منطقة آمنة تتيح مواصلة عمليات إنسانية، وفق ما قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لأسبوعية «لو جورنال دو ديمانش»، واصفاً الطرح بأنّه «قابل للتحقق بالكامل».

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