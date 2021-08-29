آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

المصدر: باريس - أف ب

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم اليوم، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- اليابان تعلق استعمال شحنات جديدة من لقاح موديرنا -أعلنت سلطات أوكيناوا في اليابان أنها علقت اليوم، استخدام لقاحات موديرنا ضد كوفيد-19 بعد اكتشاف دفعات جديدة منه ملوثة.

وجاء هذا القرار غداة فتح تحقيق من قبل وزارة الصحة اليابانية بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح موديرنا من أصل 1,63 مليون جرعة بسبب شوائب في بعض القوارير.

- تمديد الإغلاق في ملبورن -أعلنت السلطات الأسترالية الأحد أنها قررت تمديد الإغلاق في ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة للحد من التفشي الواسع لفيروس كورونا المدفوع بالمتحورة دلتا.

كان من المقرر رفع الإغلاق في 2 سبتمبر، بعد فرضه لشهر على سبعة ملايين من سكان ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا.

وهذا الإغلاق السادس في المدينة منذ بداية الوباء، ويشمل حظرا للتجول وتقييدا للحركة.

- حظر للتجول في كوسوفو -قررت حكومة كوسوفو الأحد فرض حظر تجول من الساعة 22,00 حتى الساعة 05,00 اعتبارا من يوم غد، وتأجيل بدء العام الدراسي. كما حظرت التجمعات العامة والمهرجانات والحفلات الموسيقية وحفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات.

سجلت كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، حوالي 140 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء الذي تسبب في وفاة حوالي 2500 شخص. وتم حتى الآن تطعيم ربع السكان.

- مداخيل قياسية في لاس فيغاس خلال يوليو -بعد مرور عام على إغلاق الكازينوهات في شارع ستريب الشهير بسبب جائحة كوفيد-19، حطمت مؤسسات القمار في لاس فيغاس الأرقام القياسية هذا الصيف رغم الزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.

وبلغت إيرادات ألعاب القمار في ولاية نيفادا 1,36 مليار دولار في يوليو، وهو مستوى تاريخي أتاحه تدفق الزوار إلى لاس فيغاس بعد أشهر من الإغلاق.

- أكثر من 4,49 مليون وفاة -تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,492,854 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة اليوم، عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (637,237) تليها البرازيل بتسجيلها 579,010 وفاة ثم الهند مع 437,830 وفاة والمكسيك مع 257,906 وفاة والبيرو مع 198,167.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من الأرقام الرسمية.

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