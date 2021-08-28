مقتل هدفين «مهمين» في تنظيم «داعش» وإصابة ثالث في الضربة الأميركية بأفغانستان

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية السبت مقتل «هدفين مهمين» في تنظيم «داعش» من «المخططين» و«العملاء» وإصابة ثالث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان، بدون كشف أسمائهم.

وقال الجنرال هانك تايلور «ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية».

وأوضح خلال مؤتمر صحافي «يمكنني أن أؤكد بعد تلقينا مزيدا من المعلومات، أن هدفين مهمين في تنظيم»داعش«قتلا وأصيب ثالث بجروح» في الضربة التي نفذت السبت انطلاقا من خارج أفغانستان.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن يوضح إن كان الأشخاص المستهدفون ضالعين في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس وأوقع أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أميركيا.

وتبنى تنظيم «داعش» في ولاية خراسان الاعتداء.

واكتفى المتحدث بالقول بهذا الصدد «كانوا مخططين وعملاء في التنظيم في ولاية خراسان، وهذا في ذاته سبب كاف».

وقال كيربي إن الضربة نفذت في «مهمة واحدة».

وشدد على أن «تصفية اثنين من هؤلاء الأفراد لا يعني أن تنظيم»داعش«في ولاية خراسان لم يعد مصدر مخاوف» مؤكدا أن الجيش الأميركي يواصل التأهب في مواجهة «هذا الخطر الذي لا يزال نشطا».

وتتواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأوضح تايلور «هناك حوالى 1400 شخص في مطار كابول تم التثبت منهم وتسجّلوا على متن رحلات اليوم».

وتم إجلاء حوالى 111.900 شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس، عشية سيطرة طالبان على كابول، وفق آخر أرقام صادرة عن الإدارة الأميركية.

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