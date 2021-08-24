روسيا تبيع للهند 70 ألف بندقية كلاشينكوف

المصدر: موسكو - د ب أ

تنتظر الهند تلقي عشرات الآلاف من بنادق كلاشينكوف الهجومية، حسبما أعلنت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت".

وقالت الشركة إنه تم توقيع عقد في موسكو لتسليم الهند 70 ألف بندقية كلاشينكوف من طراز "ايه كيه- 103".

ووفقا لألكسندر ميخيف رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"، تصدر الشركة الآن مجموعة من الطرازات بواقع أكثر من 100 ألف بندقية هجومية إلى الخارج سنويا.

وقال إنه تم بالفعل إرسال دفعة من بنادق "إيه كيه - 15" إلى الهند الشهر الجاري.

يشار إلى أن بندقية كلاشينكوف الآلية "ايه كيه" هي البندقية الهجومية الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى النموذج الذي غالبا ما يتم محاكاته بدون ترخيص روسي.

وذكرت تقارير أن مصنعا جديدا في فنزويلا وصل لمرحلة متقدمة بالفعل في إنتاج بنادق الكلاشينكوف، على الرغم من العقوبات الأمريكية، إلا أن موعد بدء إنتاجها لم يتضح بعد.

وأعلنت شركة "كلاشنيكوف" عن توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية في منتدى الجيش 2021 لإنتاج مئات الآلاف من البنادق الهجومية الجديدة من طراز "ايه كيه- 12"، بحسب وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

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