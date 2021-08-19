السلطنة تنهي قرار حظر الأنشطة التجارية وحركة الأفراد والمركبات اعتبارا من السبت

المصدر: مسقط - وكالات

قالت السلطات في مسقط اليوم الخميس إن سلطنة عمان ستخفف حظرا تفرضه لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19 حيث ستُعيد فتح المقرات الحكومية والمراكز التجارية والمطاعم.

وأضافت أنه سيجري أيضا استئناف الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

وتغلق المتاجر والأنشطة التجارية بين الثامنة مساء والرابعة صباحا منذ مايو.

وكتبت اللجنة العليا المكلفة بمكافحة جائحة كوفيد-19 على تويتر أنه تقرر إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من مساء السبت.

وأصدرت اللجنة قرارين اثنين سيبدأ العمل بهما من الأول من سبتمبر. ينص الأول منهما على اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

وينص القرار الثاني على أنه يشترط لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18سنة فأعلى) والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام، والخضوع لفحص «بي سي آر» لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة.

كما تقرر أن يكون تلقي التطعيم المضاد لكوفيد-19 شرطا لدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما في ذلك المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور كافة الفعاليات بدءا من الأول من سبتمبر.

كما قررت اللجنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022، وفق آلية سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتشهد عمان تراجعا في الإصابات بمرض كوفيد-19 إذ سجلت 187 إصابة في المتوسط على مدى الأسبوع المنصرم وفقا لمؤشر رويترز لرصد المرض.

وبلغ إجمالي الإصابات هناك منذ بدء الجائحة 300728 بينما بلغت حصيلة الوفيات 4013.

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