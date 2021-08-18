بعد الملاهي.. عناصر "طالبان" يتناولون الآيس كريم !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أفغانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من حركة "طالبان" وهم يتناولون حلوى الآيس كريم وذلك بعدما نشرت وسائل إعلامية عديدة فيديوهات متنوعة لعناصر الحركة وهم يلعبون في مدينة ملاهي بعد أن سيطروا على أفغانستان وعادت كابول إلى قبضتهم مرة أخرى.

وتداولت وسائل إعلامية فيديوهات لعناصر من حركة "طالبان" وهم يلعبون على "الترامبولين" ويقفزون كالأطفال وهم سعداء في الملاهي، وفيديوهات أخرى وهم يلعبون على أحصنة الأطفال ويستقلون السيارات الكهربائية في ملاهي كابول وهم يحملون أسلحتهم بأيديهم.

وأثارت تصرفات عناصر الحركة استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين توقعوا إما أن يكون عناصر الحركة يرغبون في الاستمتاع ببعض الأوقات المرحة بعد معاناة استمرت 20 عاماً، وإما أن الحركة ترغب في إعطاء صورة مختلفة عن تلك الراسخة في أذهان الكثيرين، خاصة وأن الحركة أكدت في مؤتمراتها الصحافية الأخيرة أنها لم تعد بنفس الأفكار التي كانت عليها قبل 20 عاماً.

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