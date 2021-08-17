تدريب بحري مصري أميركي

المصدر: القاهرة - وام

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأميركية تدريباً بحرياً عابراً ‏مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمشاركة الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد ‏الأميركي (‏USS Monterey‏) بعد انتهاء زيارته لقاعدة برنيس البحرية.‏

وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان لها إن فعاليات التدريب شملت عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية بحضور المختصين من الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافى خاصة في مجال تعزيز ‏إجراءات الأمن البحرى وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة ‏التهديدات غير النمطية.‏

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