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    رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس إندونيسيا بيوم الاستقلال

    المصدر:
    • أبوظبي - وام
    التاريخ:

    بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

    كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو.

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