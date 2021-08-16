إنزال عَلَم سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أنّ العلم الأميركي سُحب اليوم الاثنين من سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أنّ جميع أفراد طاقم السفارة تقريباً باتوا في المطار بانتظار إجلائهم، بعد ساعات على دخول حركة "طالبان" إلى العاصمة.

كما شدّدت الولايات المتحدة و65 دولة، في بيان مشترك، على أنّ المواطنين الأفغان والأجانب الراغبين في مغادرة أفغانستان يجب أن يُسمح لهم بذلك، موجّهةً تحذيراً إلى حركة طالبان من أنّه ستكون هناك محاسبة في حال ارتكاب أيّ انتهاكات.

وقالت وزارتا الخارجيّة والدفاع الأميركيّتان في بيان مشترك: "نتّخذ حاليّاً سلسلة إجراءات لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي، من أجل السماح بمغادرة آمنة للأفراد الأميركيّين وحلفائهم من أفغانستان في رحلات مدنيّة وعسكريّة".

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة إنّ السفير الأميركي لدى أفغانستان روس ويلسون موجود أيضاً في المطار وإنّه على اتّصال بوزير الخارجيّة أنتوني بلينكن.

وأضافت الوزارتان في بيانهما المشترك: "خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، سنكون قد وسّعنا وجودنا الأمني إلى زهاء ستّة آلاف عسكريّ، مع مهمّة تُركّز حصراً على تسهيل جهود (الإجلاء) وتولّي مراقبة الحركة الجوّية".

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