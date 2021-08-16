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    فيديو مروع لأشخاص يسقطون من طائرة بأفغانستان

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    • متابعات - شريف مهدي
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    أظهر فيديو مروع نشرته وسائل إعلام أفغانية أشخاص يتساقطون من طائرة عسكرية طراز C-17 ، بعدما تشبثوا بأجزاء من الطائرة التي أقلعت من مطار كابول اليوم.

    وتوقفت رحلات الإجلاء بمطار كابول، اليوم، بعدما أغلقت حشود كبيرة من اليائسين الفارين من أفغانستان المدرج، بعدما دخلت حركة "طالبان" العاصمة.

    وسادت حالة من اليأس في مطار كابول، بعد يوم من سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، واحتشد الذين يأملون في الفرار من البلاد بالمطار وسعوا إلى أن يستقلوا أي طائرة لنقلهم، وأغلقوا مدرج الإقلاع وهرول الكثير منهم وراء الطائرات، واضطرت سلطات المطار لإيقاف الرحلات التجارية، وأفادت تقارير بسقوط العديد من القتلى جراء حوادث متفرقة في المطار.

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