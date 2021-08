أول فيديو لضحايا السقوط من طائرة بأفغانستان

أظهر فيديو مأساوي نشرته وسائل إعلام محلية في أفغانستان، سكان العاصمة كابول يتفقدون جثة أحد الرجال الذين سقطوا من طائرة أثناء هروبهم بعدما سيطرت حركة طالبان على كابول.

Warning-Graphic

Locals while collecting the bodies of three men Clinging to the wheels of the plane that took off from #Kabul airport, they were then fell to the ground near Khairkahana area of Kabul#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/N14U55CZmj