أول فيديو لضحايا السقوط من طائرة بأفغانستان

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أظهر فيديو مأساوي نشرته وسائل إعلام محلية في أفغانستان، سكان العاصمة كابول يتفقدون جثة أحد الرجال الذين سقطوا من طائرة أثناء هروبهم بعدما سيطرت حركة طالبان على كابول.

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Locals while collecting the bodies of three men Clinging to the wheels of the plane that took off from #Kabul airport, they were then fell to the ground near Khairkahana area of Kabul#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/N14U55CZmj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أفغانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروع يظهر أشخاص يتساقطون من طائرة عسكرية طراز C-17 ، بعدما تشبثوا بأجزاء من طائرة أقلعت من مطار كابول اليوم.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

وأظهر فيديو آخر متداول، المئات من الأشخاص في مطار كابول يهرولون وراء طائرة عسكرية أمريكية، أملا في التشبث بها، وهرول بعضهم أسفل الطائرة وبالقرب من عجلاتها وآخرون تشبثوا بأجزاء من الطائرة أسفل الجناح، غير مكترثين بخطورة ذلك على حياتهم.

وقالت سلطات المطار في رسالة للصحافيين: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي.. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

وسادت حالة من اليأس في مطار كابول، اليوم، بعد يوم من سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، واحتشد الذين يأملون في الفرار من البلاد بالمطار وسعوا إلى أن يستقلوا أي طائرة لنقلهم إلى أي مكان آخر، وأغلقوا مدرج الإقلاع وأفادت تقارير بسقوط العديد من القتلى جراء حوادث متفرقة في المطار.

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