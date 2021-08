المئات يهرولون وراء طائرة للهروب من أفغانستان (فيديو)

أظهر فيديو متداول المئات من الأشخاص في مطار كابول بأفغانستان يهرولون وراء طائرة عسكرية تابعة للولايات المتحدة، أملا في التشبث بأي جزء منها والهروب من بلادهم بعدما سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة.

United States of America fled Afghanistan leaving behind innocent Afghans.



These shocking visuals from Kabul today describe the US withdrawal from Afghanistan. Betrayal. Escape. Lack of empathy. No clarity. Failure. Chaos.