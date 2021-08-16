    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    المئات يهرولون وراء طائرة للهروب من أفغانستان (فيديو)

    المصدر:
    • متابعات - شريف مهدي
    التاريخ:

    أظهر فيديو متداول المئات من الأشخاص في مطار كابول بأفغانستان يهرولون وراء طائرة عسكرية تابعة للولايات المتحدة، أملا في التشبث بأي جزء منها والهروب من بلادهم بعدما سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة.

    وأظهر الفيديو المأساوي أشخاص يهرولون أسفل الطائرة وبالقرب من عجلاتها وآخرون يتشبثون بأجزاء من الطائرة أسفل الجناح، غير مكترثين بخطورة ما يقومون به.

    وقالت سلطات المطار في رسالة للصحافيين: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

    وسادت حالة من اليأس في مطار كابول، اليوم، بعد يوم من سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، واحتشد الذين يأملون في الفرار من البلاد بالمطار وسعوا إلى أن يستقلوا أي طائرة لنقلهم إلى أي مكان آخر، وأغلقوا مدرج الإقلاع وجرى الكثير منهم وراء الطائرات، وسقط بعضهم من طائرة عسكرية في السماء، واضطرت سلطات المطار لإيقاف الرحلات التجارية، وأفادت تقارير بسقوط العديد من القتلى جراء حوادث متفرقة في المطار.

    طباعة
    أعلى