المئات يهرولون وراء طائرة للهروب من أفغانستان (فيديو)

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أظهر فيديو متداول المئات من الأشخاص في مطار كابول بأفغانستان يهرولون وراء طائرة عسكرية تابعة للولايات المتحدة، أملا في التشبث بأي جزء منها والهروب من بلادهم بعدما سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة.

United States of America fled Afghanistan leaving behind innocent Afghans.



These shocking visuals from Kabul today describe the US withdrawal from Afghanistan. Betrayal. Escape. Lack of empathy. No clarity. Failure. Chaos. pic.twitter.com/UCDMC7CffT — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 16, 2021

وأظهر الفيديو المأساوي أشخاص يهرولون أسفل الطائرة وبالقرب من عجلاتها وآخرون يتشبثون بأجزاء من الطائرة أسفل الجناح، غير مكترثين بخطورة ما يقومون به.

وقالت سلطات المطار في رسالة للصحافيين: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

وسادت حالة من اليأس في مطار كابول، اليوم، بعد يوم من سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، واحتشد الذين يأملون في الفرار من البلاد بالمطار وسعوا إلى أن يستقلوا أي طائرة لنقلهم إلى أي مكان آخر، وأغلقوا مدرج الإقلاع وجرى الكثير منهم وراء الطائرات، وسقط بعضهم من طائرة عسكرية في السماء، واضطرت سلطات المطار لإيقاف الرحلات التجارية، وأفادت تقارير بسقوط العديد من القتلى جراء حوادث متفرقة في المطار.

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