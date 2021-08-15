"طالبان" تسيطر على مدينة جلال آباد بدون قتال

المصدر: كابول - د ب أ

سيطر مسلحو حركة "طالبان" الأفغانية اليوم الأحد على مدينة جلال آباد بشرقي البلاد، بدون قتال.

وبعد إحرازهم هذا المكسب الأخير فإنه لم يتبق أمام المسلحين سوى العاصمة كابول كأخر مدينة رئيسية في أفغانستان والتي لا تزال تحت سيطرة حكومة البلاد.

وتم الاستيلاء على مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية ننغرهار، بدون قتال، وفقا لما ذكره مسؤولان بمجلس الولاية وعدد من السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ودخلت "طالبان" المدينة في الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما قاله سكان.

ويمنح استيلاء "طالبان" على مدينة جلال أباد التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 280 ألف نسمة ومناطق أخرى في الولاية للحركة السيطرة على معبر تورخام الحدودي، وهو أكبر طريق للتجارة والترانزيت بين أفغانستان وباكستان.

وتسيطر "طالبان" الآن على ما لا يقل عن 25 عاصمة ولاية من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 وتم الاستيلاء على كل هذه المدن خلال 10 أيام.

وفي الوقت الذي تتقدم فيه "طالبان" نحو كابول، بدأت دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في العمل على إجلاء ما تبقى لهم من موظفين محليين في أفغانستان.

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