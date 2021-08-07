الحرائق تستعر بضواحي أثينا في اليوم الخامس من حرائق غابات اليونان

المصدر: رويترز

استعرت ألسنة اللهب في بلدة سكنية خارج أثينا الليلة الماضية مع استمرار حرائق الغابات في أنحاء اليونان اليوم، لليوم الخامس على التوالي، وجرى إجلاء المئات بواسطة عبّارة من جزيرة إيفيا شرقي العاصمة.

ودفع حريق على جبل بارنيثا على مشارف أثينا الآلاف لترك المكان منذ مساء الأول من أمس، بينما تواجه فرق الطوارئ الرياح ودرجات الحرارة العالية وهي تكافح لاحتواء النيران.

ويشارك أكثر من 700 من رجال الإطفاء، من بينهم تعزيزات من قبرص وفرنسا وإسرائيل، في جهود إطفاء الحريق يدعمهم الجيش وطائرات رش المياه.

وخلال الليلة الماضية اندفعت ألسنة اللهب بفعل قوة الرياح إلى بلدة ثراكوماكدونيس حيث احترقت منازل. وطلبت السلطات من السكان إخلاء المكان لكن لم ترد أنباء عن إصابة أحد.

واشتعلت النيران في أجزاء كثيرة من اليونان في وقت تواجه فيه أسوأ موجة حارة منذ أكثر من 30 عاما، وانتشرت الحرائق عبر عشرات الآلاف من الأفدنة في الغابات ودمرت منازل ومحلات وأودت بحياة العديد من الحيوانات.

وتجاوزت درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية طوال الأسبوع.

وكافحت السلطات أكثر من 400 حريق في غابات بأنحاء البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ولا يزال أعنفها مستعرا في شمال أثينا وفي إيفيا، ثاني أكبر جزر اليونان، وبمناطق في شبه جزيرة بيلوبونيز تشمل ماني وميسينيا وأوليمبيا القديمة، موقع أول دورة ألعاب أولمبية.

وقالت السلطات إن رجلا توفي أمس الجمعة بعدما وقع عليه برج كهرباء في منطقة تستعر بها النيران قرب أثينا، وأصيب تسعة آخرون على الأقل.

وفي تركيا المجاورة، تكافح السلطات أسوأ حرائق غابات على الإطلاق. ودفعت ألسنة اللهب التي تجتاح مناطقها الساحلية بالجنوب الغربي السلطات لإجلاء عشرات الآلاف. وفي إيطاليا، أججت الرياح الساخنة حرائق بجزيرة صقلية قبل أيام.

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