«مجموعة السبع»: كل الأدلة تشير إلى تورط إيران في الهجوم على الناقلة «ميرسر ستريت»

المصدر: لندن - وكالات

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، في بيان، إن إيران تهدد الأمن والسلام الدوليين، وإن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أنها وراء هجوم على الناقلة «ميرسر ستريت» الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، ذكر البيان الذي أصدرته بريطانيا رئيس مجموعة السبع أن «كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران».

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة «رويترز»: «نهج إيران ودعمها لقوى تعمل بالوكالة وأطراف مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين».

وأضاف البيان: «ندعو إيران لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وندعو كل الأطراف للقيام بدور بنّاء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين».

واستشهدت الولايات المتحدة لأول مرة بأدلة تقول أنها تؤيد تأكيدها على أن إيران كانت وراء الهجوم القاتل بطائرة بدون طيار على الناقلة التي تشغلها إسرائيل الأسبوع الماضى فى بحر العرب.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربان، قوله إن أجزاء متعددة من الطائرة بدون طيار أحادية الاتجاه المحملة بالمتفجرات والتي قتلت اثنين من أفراد طاقم الناقلة «ميرسر ستريت» تم انتشالها وكانت متطابقة تقريبا مع أجزاء كانت قد جمعت فى السابق من حوادث مماثلة لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة.

وقال الكابتن بيل أوربان في تصريحات أدلى بها الجمعة «خبراء الولايات المتحدة خلصوا، بناء على الأدلة، إلى أن هذه الطائرة بدون طيار تم إنتاجها في إيران».

وأضاف أنه لم تنجح طائرتان أخريان بدون طيار في استهداف الناقلة.

وأوضح أنه تم السماح لخبراء المتفجرات من المملكة المتحدة وإسرائيل بفحص الأدلة وقد تطابقت استنتاجاتهم مع ماتوصل إليه الخبراء الأميركيون.

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