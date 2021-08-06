إفشال هجمات "حوثية" من 4 محاور باتجاه مأرب

المصدر: صنعاء- الإمارات اليوم

أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودين بالتحالف العربي لدعم الشرعية، هجمات لميليشيات الحوثي على مأرب من أربعة محاور، وكبدتها خسائر كبيرة.

وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الشرعية تمكنت، اليوم الجمعة، من صد هجوم لميليشيات الحوثي، في مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، وكبدتها خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وآلياتها القتالية.

وذكرت المصادر، أن الهجوم الحوثي جاء باتجاه "جبل ظهر البعير"، بهدف السيطرة عليه، لكن الميليشيات فشلت نتيجة تصدي القوات والقبائل من آل شداد للهجوم، مشيرة إلى أن الهجوم خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وصدت قوات الجيش والقبائل، هجوما مماثلا على جبهة "بقثة" في المديرية ذاتها، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وأهداف حوثية في المديرية ودمرت آليات قتالية حوثية في مناطق عدة.

وأفشلت قوات الجيش والقبائل مسنودين بمقاتلات التحالف، هجمات حوثية في جبهات "الكسارة والمشجح" في صرواح غرب مأرب، وأخرى من جهة الزور والجدعان، شمال غرب، ومن جهة العلم والجدافر، وكبدتها خسائر كبيرة.

وأكدت مصادر ميدانية، تمكن مقاتلات التحالف من إصابة أهداف حوثية في جبهات عدة غرب وشمال غرب مأرب، وذلك بعدما دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات ضخمة إلى تلك الجبهات خلال الفترة الأخيرة.

وفي البيضاء، تواصلت المعارك بين القوات المشتركة والمقاومة المحلية من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى، في جبهات، نعمان وناطع، مخلفة قتلى وجرحى وخسائر في العتاد القتالي للحوثيين.

وفي صعدة، قصفت قوات الجيش اليمني مواقع حوثية في مديرية شدا، محققة إصابات مباشرة.

وفي الحديدة، شهدت المناطق المحاذية للطريق الدولي بين مديريتي زبيد والتحيتا جنوب المحافظة، معارك طاحنة بين القوات المشتركة وعناصر ميليشيات الحوثي التي حاولت اختراق الخطوط الأمامية باتجاه منطقتي الفازة والجبلية في التحيتا.

وأكدت المصادر، مصرع العديد من الحوثيين وتدمير آليات قتالية استخدمت في الهجوم الذي جاء بعد أيام من رصد تحركات حوثية مريبة في تلك المناطق بعد استقدام تعزيزات قتالية من ذمار وإب.

وواصلت الميليشيات لليوم الثالث على التوالي قصف المناطق المدنية والمزارع في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف مدفعية B10 بشكل مكثف ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والمزارع.

وأخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية في قطاع مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة، وأفشلت تحركات حوثية في قطاع الكيلو 16 وشارع صنعاء، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

وفي اطار الانتهاكات الحوثية، أقدمت الميليشيات على قتل الشاب عبدالعزيز عبدالله السوادي، في منطقة الطاهيرية بمديرية السوادية، بمحافظة البيضاء، بعد ساعات من اختطافه وتعذيبه.

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