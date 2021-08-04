بايدن يعلن مساعدات إضافية للبنان بقيمة 100 مليون دولار

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، تقديم حوالي مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة للبنان، داعيا المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وقال بايدن في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مؤتمر دولي حول لبنان يعقد عبر الإنترنت: "لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد".

وأضاف: "هذا أساسي، يجب البدء الآن".

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