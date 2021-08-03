قوات الشرعية اليمنية تحرر جبل "البياض" جنوب مأرب

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، تقدمها في جبهة جنوب مأرب، وتمكنت، اليوم الثلاثاء، من تحرير جبل "البياض" في جبهة "المشريف" الواقعة بين مديريتي رحبة وماهلية، في إطار عملياتها العسكرية التي تخوضها منذ أيام في تلك المناطق ضد ميليشيات الحوثي.

وأكدت مصادر ميدانية، مصرع وإصابة العديد من الحوثيين في المعارك الأخيرة، بينهم قيادات ميدانية، فضلا عن تدمير آليات وعتاد قتالي من قبل مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في جبهات "جبل مراد ورحبة".

وفي غرب مأرب، أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل، هجوما حوثيا في جبهة "الكسارة" وكبدتها خسائر كبيرة.

وأكدت مصادر ميدانية، قيام ميليشيات الحوثي بزرع العديد من الألغام في المناطق والطرق الرابطة بين جبهات الجوف ومأرب، من جهة "الجفرة ووادي حلحلان" لمنع استمرار تقدم القوات في تلك الجبهات.

وفي الجوف، أعلنت قوات الجيش اليمني، انها استكملت تطهير المناطق المحيطة بمعسكر الخنجر بمديرية خب والشعف، وشنت هجوما اليوم الثلاثاء، باتجاه مواقع الميليشيات الحوثية على امتداد الطريق الدولي في المديرية المؤدية إلى مدينة الحزم مركز المحافظة.

وفي البيضاء، صدت قوات الجيش اليمني والمقاومة المحلية في محور بيحان، فجر اليوم، هجوما لميليشيات الحوثي في مديرية العين الواقعة غرب مديرية بيحان في محافظة شبوة، وأكدت مصادر ميدانية إفشال الهجوم وتكبيد الميليشيات قتلى وجرحى، وتم تدمير آليات قتالية وغنيمة كمية من الذخائر.

وفي تعز، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة المحلية، من السيطرة على "قلعة لوزم" في مديرية صالة شرق المدينة، بعد تقدمها خلال اليومين الماضيين نحو منطقة "الكريفات"، على حساب ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وعتادها القتالي.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي استهداف المناطق المدينة والمزارع في مناطق عدة من مديريات "حيس والتحيتا والدريهمي، كما واصلت تحركاتها في محيط مناطق التماس شرق مدينة الحديدة، ما دفع القوات المشتركة للتصدي لها وتدمير مرابض وأوكار عناصرها.

وذكرت مصادر ميدانية أنه تم تدمير أوكار حوثية في قطاع الكيلو 16 شرق الحديدة، وتوجيه ضربات مركزة لتحركات عناصر الميليشيات.

وتمكنت الدفاعات الجوية لقوات اللواء 12 عمالقة في الساحل الغربي لليمن، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حوثية في سماء منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، جنوب محافظة الحديدة.

ولقي مدني يدعى "عمر مجيلس"، من أبناء قرية الضاحية جنوب غرب مديرية حيس، مصرعه، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي، انفجر بسيارته أثناء مروره بالمنطقة.

وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، عن نزع 1240 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من مخلفات ميليشيات الحوثي، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news