انضمام غواصة ألمانية إلى القوات البحرية المصرية
أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم انضمام الغواصة "S-44" من طراز "209 / 1400" ألمانية الصنع للقوات البحرية المصرية.
وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على مقدرات الدولة الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news