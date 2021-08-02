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    انضمام غواصة ألمانية إلى القوات البحرية‏ المصرية

    المصدر:
    • القاهرة - وام
    التاريخ:

    أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم انضمام الغواصة "‏S-44" من طراز "209 / 1400" ألمانية ‏الصنع للقوات البحرية المصرية.

    وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على مقدرات الدولة الاقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

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