انضمام غواصة ألمانية إلى القوات البحرية‏ المصرية

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم انضمام الغواصة "‏S-44" من طراز "209 / 1400" ألمانية ‏الصنع للقوات البحرية المصرية.

وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على مقدرات الدولة الاقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

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