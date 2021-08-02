فايزر وموديرنا ترفعان ثمن لقاحيهما المضادين لكورونا

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن شركتي فايزر وموديرنا للأدوية ستزيدان ثمن لقاحيهما المضادين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعديلهما لمكافحة متحورات الفيروس، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال كليمان متحدثا لإذاعة راديو فرانس إنترناسيونال: "يجب أن ننظر إلى كل ذلك بطريقة عقلانية" مضيفا "علينا أن نحرص بالطبع على ألا يتم خداعنا، بل أن نتوصل إلى عقود أكثر تطلبا مع منتجات أكثر تكيّفا على الأرجح مع المتحورات".

ورأى أن "الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده، بل على جميع المشترين".

وكشفت صحيفة فاينانشيال تايمز، أمس، بعدما اطلعت على العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي، أن ثمن لقاح فايزر سيرتفع من 15.5 يورو إلى 19.5 يورو، فيما سيرتفع ثمن لقاح موديرنا من 19 يورو إلى 21.5 يورو.

وأضاف كليمان بون "يجري العمل على تكييف (اللقاحات) للمتحورات، هذا مطلوب في العقود الجاري التفاوض عليها. كما نطلب بأن يتم تصنيع القسم الأكبر من الإنتاج أي حوالى 300 من مكوّنات اللقاح على الأراضي الأوروبية".

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