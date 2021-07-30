السعودية تسمح بدخول السياح الملقحين بالكامل اعتباراً من 1 أغسطس

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة السياحة السعودية مساء أمس، عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من أول أغسطس 2021.

وقالت الوزارة في بيان "يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار -بي سي أر- وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة".

كما يتعين على زوار المملكة "تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك http://https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home".

كذلك تسجيل بياناتهم عبر تطبيق "توكلنا"، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

ويمكن للراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني "روح السعودية"http://visitsaudi.com.

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