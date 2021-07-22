بعبارات شديدة اللهجة.. الصين ترد على مقترح الصحة العالمية بشأن أصل كورونا

المصدر: بكين - وكالات

قالت الصين الخميس إن مقترحا لمنظمة الصحة العالمية بشأن التدقيق في أنشطة مختبرات صينية في إطار توسيع التحقيق حول منشأ فيروس كورونا ينم عن «عدم احترام» و«غطرسة إزاء العلم».

وقال نائب وزير الصحة الصيني زنغ يشين الخميس في مؤتمر صحافي إنه «فوجئ للغاية» بالمقترح الذي ينم عن «عدم احترام للمنطق، وغطرسة إزاء العلم».

وأضاف، إن البلاد لا يمكن أن تقبل مثل هذه الخطة، مشيرا إلى أن التركيز على تفش معملي محتمل يزدري الحس السليم ويناقض العلم.

من جهته قال مدير المختبر الوطني للسلامة الحيوية في معهد ووهان لعلم الفيروسات يوان جيمينغ، خلال مؤتمر صحافي الخميس إنه «لم تسجل أي حوادث تسرب لمسببات الأمراض أو إصابة بين الموظفين» منذ افتتاح المختبر في 2018.

وترفض بكين بشدة فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

وكثيرا ما شددت بكين على أن التسرب «مستبعد للغاية» وتشير في ذلك إلى ما توصلت إليه بعثة مشتركة لمنظمة الصحة العالمية والصين إلى ووهان في يناير.

وكانت منظمة الصحة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن المرحلة الثانية من التحقيق حول منشأ الفيروس يجب أن تشمل تدقيقا في مختبرات صينية، وذلك وسط تزايد الضغوط من الولايات المتحدة لإجراء تحقيق في أنشطة «معهد ووهان لعلم الفيروسات» وقبيل زيارة تجريها مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إلى الصين في نهاية الأسبوع.

والمقترح الذي عرضه مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس يشمل «عمليات تدقيق في (أنشطة) مختبرات ذات صلة ومؤسسات بحثية تعمل في منطقة تسجيل الإصابات البشرية الأولى التي تم رصدها في ديسمبر 2019»، في إشارة إلى مدينة ووهان الصينية.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بمنع التحليلات الشفافة، وتعتقد بكين أن الولايات المتحدة تريد إلقاء اللوم على الصين في انتشار الفيروس.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد وصفه مرارا بـ«فيروس الصين».

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