واشنطن ترفض اقتراح تركيا لحل قائم على دولتين في قبرص

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكدت المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترفض اقتراحاً كرره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام الأخيرة لحلّ قائم على دولتين في قبرص.

وبعدما طُلب منها بإلحاح أثناء جلسة برلمانية، القول بشكل واضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية ترفض مثل هذا الاقتراح، أجابت: "نعم بالطبع".

وأضافت المسؤولة الأميركية: "نعتقد أن وحدها آلية ثنائية بقيادة القبارصة يمكن أن تجلب السلام والاستقرار إلى قبرص".

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