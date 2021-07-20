إصابة موظفين في البيت الأبيض بـ"كورونا" بينهم مسؤول كبير

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أصيب أشخاص يعملون في البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينهم مسؤول كبير رغم أنهم تلقوا جرعتي اللقاح المضاد للوباء، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأميركية جين ساكي، اليوم الثلاثاء.

وقالت ساكي إن المسؤول الكبير الذي لم تعرف هويته تبينت إصابته، أمس الاثنين، ولم يظهر سوى أعراض طفيفة، لافتة إلى إصابة موظفين آخرين أدنى درجة منه من دون أن تحدد عددهم.

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