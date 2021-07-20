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    الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    نعى الديوان الملكي السعودي صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

    وجاء في "بيان الديوان الملكي" الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس:

    انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

    تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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