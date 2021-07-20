الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى الديوان الملكي السعودي صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وجاء في "بيان الديوان الملكي" الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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