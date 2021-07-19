بايدن يتهم الصين بحماية منفذي الهجمات السيبرانية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، السلطات الصينية بـ"حماية منفذي الهجمات السيبرانية التي تستهدف شركات"، وذلك بعدما نددت واشنطن وحلفاؤها في وقت سابق بما سمته "الهجمات الخبيثة لبكين".

وقال بايدن على هامش خطاب في البيت الأبيض: "ما أفهمه أن الحكومة الصينية، كما في روسيا، لا ترتكب الهجمات الإلكترونية بل تحمي من ينفذونها".

وفي شأن آخر، قال بايدن إن زيادة في الأسعار من المتوقع أن تكون مؤقتة، لكن إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم في الأجل الطويل سيشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد الأميركي.

وأضاف بايدن أنه أبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأميركي مستقل وينبغي له أن يتخذ كل الخطوات التي يرى أنها ضرورية لدعم تعاف قوي ومعمر.

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