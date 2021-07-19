الإمارات تتضامن مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا ودوقية لوكسمبورج في ضحايا الفيضانات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا ودوقية لوكسمبورج جراء الفيضانات الجارفة التي اجتاحت غرب أوروبا وأودت بحياة العديد من الأشخاص فضلا عن وقوع إصابات وتشريد آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومات هذه الدول الصديقة وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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