إعادة 140 مصرياً عالقاً في ليبيا إلى القاهرة بطائرة خاصة

المصدر: طرابلس - د ب أ

نجحت السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس في إعادة 140 مواطناً مصرياً، بينهم 17 طفلاً أقل من 18 عاما، إلى القاهرة اليوم الأحد.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم، أنه تم تجميع المصريين الـ 140 من أكثر من مركز احتجاز للهجرة غير الشرعية في أنحاء ليبيا قبل ترحيلهم على متن طائرة خاصة .

وقال السفير محمد ثروت أن السفارة المصرية قامت بإنهاء الأوراق الثبوتية للمواطنين المذكورين وزيارتهم عدة مرات في مراكز الاحتجاز المتفرقة في ليبيا، التي يبعد بعضها 550 كيلو متر عن العاصمة طرابلس. وقد تم توفير الحاجات الضرورية العاجلة، والرعاية الطبية، واختبارات كورونا للمواطنين المصريين قبل الترحيل في الطائرة المخصصة لهم .

وكانت السفارة في طرابلس قد قامت بالتنسيق مع السلطات الليبية، وبصفة خاصة مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمسئولين بوزارة الداخلية، لإنهاء الإجراءات ذات الصلة بترحيل المواطنين؛ ومع منظمة الهجرة الدولية لتخصيص طائرة بالكامل لنقل المواطنين المصريين الـ 140 إلى القاهرة، وذلك بعد أن تم تجميعهم من أكثر من مركز احتجاز للهجرة غير الشرعية في أنحاء ليبيا.

وتشمل قائمة المرحلين 76 مواطناً كانوا محتجزين في مركز الاحتجاز للهجرة غير الشرعية في مدينة درج بليبيا منذ 7 أشهر، و38 مواطناً من مركز احتجاز بورشادة غريانر، و19 مواطناً من مركز احتجاز طريق السكة، و4 مواطنين من مركز احتجاز عين زاره، و3 مواطنين كانوا محتجزين في مركز احتجاز المباني الصناعية منذ أكثر من 3 أشهر.

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