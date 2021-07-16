الرئيس السوري يرسم ملامح المرحلة المقبلة في خطاب القسم

المصدر: دمشق - د ب أ

يؤدي الرئيس السوري بشار الأسد غدا السبت اليمين القانوني لبدء ولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية مايو الماضي.

وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية إن الأسد سيؤدي اليمن القانوني في قصر الشعب بحضور أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحكومة وشخصيات سياسية وإعلامية ودينة وغيرها.

وأوضحت المصادر أن خطاب القسم يتضمن رسم ملامح المرحلة المقبلة خاصة بعد اختيار الأسد شعار (الأمل بالعمل ) لحملته الانتخابية ويترك للسلطات التنفيذية العمل على تنفيذها، وأبرزها مكافحة الفساد والاستفادة من موارد البلاد.

وقالت المصادر إن «خطاب القسم غداً السبت سيختلف كلياً عن مضمون خطاب القسم في عام 2014 لتغير الظروف الميدانية والسياسية بعدما استعادت القوات الحكومية أغلب الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية.

وفي الجانب السياسي أكدت المصادر أن خطاب الأسد ربما سيكون تصالحياً بعد عودة الحرارة إلى الخطوط مع عدد من الدول العربية.

وأشارت المصادر إلى أن خطاب القسم ربما يكون تصعيديا تجاه تركيا التي تتواجد قواتها في مناطق واسعة شمال وشرق سورية.

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