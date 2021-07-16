رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الألماني وميركل في ضحايا الفيضانات

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية انغيلا ميركيل في ضحايا الفيضانات التي غمرت ولاية نورد راين فستفاليا جراء الأمطار الغزيرة.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الاتحادية انغيلا ميركيل.

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