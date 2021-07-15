السعودية توقف 122 شخصا تلاعبوا بشهادات صحية متصلة بكورونا قبل الحج

المصدر: متابعات ووكالات

أعلنت السعودية الخميس توقيف 122 شخصا اتهمتهم بالتلاعب في الشهادات الصحية المرتبطة بالتلقيح والإصابة بوباء كوفيد-19 قبل يومين من بدء موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» تعقبت اشخاصًا رصدتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بتعديل الحالة الصحية (مصاب، غير ملقح، ملقح جرعة أولى، ملقح) الخاصة بفيروس كورونا على التطبيق الخاص بذلك (توكلنا)، وذلك بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.

وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

توضح الهيئة بأنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم وفق الآتي:

- (9) من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم (7) موظفين وموظفتان.

- (92) ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (57) مواطناً و(19) مواطنة و(16) مقيماً.

- (21) وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم (8) مواطنين ومواطنة واحدة و(12) مقيماً.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

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