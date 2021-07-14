الجيش الأميركي يبدأ إجلاء الأفغان الذين ساعدوه

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تبدأ الولايات المتحدة في الأسبوع الاخير من يوليو إجلاء الافغان الذين ساعدوا الجيش الاميركي وعائلاتهم بواسطة طائرات، وفق ما أعلن مسؤول أميركي كبير الاربعاء.

وقال المصدر نفسه إن واشنطن "تطلق عملية للمساعدة في إعادة إسكان الافغان المهتمين والمؤهلين لذلك ممن ساعدوا الولايات المتحدة وحلفاءها" وقدموا طلباً للحصول على تأشيرة خاصة، مذكرا بأن هذا الامر يستند الى وعد للرئيس جو بايدن.

واضاف أن "الرحلات المغادرة لأفغانستان ستبدأ في الاسبوع الاخير من يوليو بالنسبة الى المرشحين لبرنامج التأشيرة الخاصة الذين سبق ان سجلوا" أسماءهم.

ولم يدل المصدر بتفاصيل عن مواعيد هذه الرحلات ووجهاتها، ولا عن عدد الافراد المعنيين.

وتعتزم القوات الاميركية إنهاء انسحابها من افغانستان في 31 اغسطس المقبل بعدما امضت عشرين عاما في هذا البلد حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.

والانسحاب المبرمج لآخر العسكريين أحيا قلق المترجمين والموظفين الافغان الذين ساعدوا الجيش الاميركي، بسبب خشيتهم من رد انتقالي لطالبان.

وتكثف الحركة المتمردة هجماتها وتمكنت من السيطرة على مناطق ريفية مترامية في أفغانستان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news