بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة

المصدر: روما - د ب أ

قال متحدث باسم الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس خرج من المستشفى وعاد إلى الفاتيكان، بعد 10 أيام من خضوعه لجراحة في القولون.

وخضع رئيس الكنيسة الكاثوليكية لعملية جراحية في مستشفى جامعة جميلي شمال روما. وتم استئصال جزء من القولون في الجراحة التي أجريت يوم 4 يوليو الجاري، لمعالجة مرض مؤلم في الأمعاء.

وقبل عودته إلى الفاتيكان، توقف البابا (84 عاما) في بازيليك القديسة مريم الكبرى وأعرب عن امتنانه لنجاح الجراحة وهو يقف أمام أيقونة السيدة العذراء، على حد قول الكرسي الرسولي.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، كانت هذه أول إقامة للبابا فرنسيس في المستشفى منذ بداية بابويته في عام 2013.

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