الجيش اليمني يحرر «آل مسمار» في مأرب ويستعيد مناطق بالبيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بالتحالف العربي من تحرير منطقة آل مسمار في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، فيما واصلت المقاومة والقوات اليمنية المشتركة تقدمها في جبهات البيضاء، في حين قصفت الميليشيات الحوثية مجمع اخوان ثابت الصناعي والتجاري في الحديدة.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر ميدانية في محافظة مأرب، تمكن قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بالتحالف العربي من السيطرة على آل مسمار في جبهة الجدعان بمديرية مدغل، والقريبة من ريف العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن معارك عنيفة تدور حاليا في مديرية مدغل، وان القوات والقبائل تواصل التقدم في المديرية بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف التي شنت سلسلة من الغارات على مواقع وآليات ميليشيات الحوثي في محيط مأرب.

ودكت مقاتلات التحالف مواقع حوثية بينها مخزن أسلحة، بعد استهدافها بسلسلة من الغارات،فجر اليوم، كما استهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها من حجة إلى مأرب، ما خلف تدمير 25 آلية قتالية.

كما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات جبل مراد في جنوب مأرب،، وقصفت مواقع حوثية في مديرية ماهلية على تخوم البيضاء.

وفي جبهة المخدرة شمال غرب مأرب، لقي 17 حوثيا مصرعهم في كمين نصبته وحدات من الجيش في المنطقة، أدى لتدمير عربة قتالية وعربة تحمل مسلحين كانت في طريقها إلى مناطق التماس في غرب مأرب.

وفي الجوف، أكدت مصادر ميدانية في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، اشتداد المعارك بين قوات الجيش والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، فجر اليوم، عقب محاولة الميليشيات التقدم نحو مواقع الجيش في المنطقة.

وكانت مصادر ميدانية في الجوف، أكدت تمكن الجيش والقبائل بمساندة مقاتلات التحالف من استنزاف ميليشيات الحوثي خلال الفترة الماضية في جبهات المحافظة خاصة جبهة الخنجر، حيث تم إحصاء 700 قتيلا حوثيا سقطوا في تلك الجبهات خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري بينهم قيادات ميدانية بارزة.

من جانبها تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش من كشف حقل الغام زرعته الميليشيات في محيط معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف، وقامت بتفكيكه وتأمين المنطقة حتى تتمكن القوات من التحرك بحرية تجاه الخط الدولي في المديرية والرابط بين عاصمة والمحافظة ومنطقة اليتمة.

وفي البيضاء، تجددت فجر اليوم، المواجهات بين المقاومة والقوات المشتركة، وميليشيات الحوثي، في محيط مديرية البيضاء مركز المحافظة، بعد استعادة مناطق استراتيجية في جبهة الحازمية - البيضاء.

كما واصلت القوات والمقاومة التقدم نحو منطقة الجماجم من جهة قرية «قربة» وجبهة الحبج«التي تم استعادتها بالكامل، وسط تراجع وانهيار الميليشيات الحوثية، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة استمرار المعارك في منطقة الضحاكي التابعة إداريا لمديرية البيضاء.

في الأثناء أكدت مصادر ميدانية في مديرية الصومعة، تمكن المقاومة والمشتركة من اسقاط طائرة مسيرة مفخخة حوثية اطلقتها الميليشيات باتجاه المديرية بعد استكمال تحريرها، مشيرة إلى أن الطائرة هي الثالثة التي يتم أسقاطها خلال اليومين الماضيين.

وفي الضالع، تواصلت المعارك في جبهات شمال غرب المحافظة، لليوم الثالث على التوالي، تمكنت خلالها القوات المشتركة، من أفشال هجمات ومحاولات تسلل حوثية باتجاه بتار، والثوخب وحبيل يحيى شمال الضالع، وكبدت الميليشيات العديد من القتلى بينهم أربعة من القيادات الميدانية.

وفي الحديدة، قصفت ميليشيات الحوثي مجمع اخوان ثابت الصناعي في مدينة الحديدة، في اعتداء جديد على مخازن الغذاء، ما أدى لاحتراق مخازن الحبوب في المجمع، وفقا لمصادر إدارية في المجمع، مشيرة إلى أن الهجوم كان بقذائف الهاون الحارقة، ما خلف اضرارا كبيرة في المجمع.

كما واصلت الميليشيات خروقها للهدنة الأممية، وقامت بقصف مناطق مدنية ومزارع في مديريتي التحيتا وحيس جنوب المحافظة، فيما تمكنت القوات المشتركة من إفشال تحركات حوثية في شرق مدينة الحديدة ومحيط الدريهمي.

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