العاهل السعودي وسلطان عُمان تبادلا أرفع الأوسمة في البلدين

المصدر: الرياض - د ب أ

تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الأحد أرفع الأوسمة في البلدين، وذلك احتفاء «بزيارة الدولة الأولى» للسلطان هيثم للمملكة، والتي بدأت في وقت سابق اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الانباء السعودية«واس» أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز،قدم قلادة الملك عبدالعزيز لـ«سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد».

كما قدم سلطان عُمان لـ«خادم الحرمين الشريفين»، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية«.

وتعتبر»قلادة الملك عبدالعزيز«، أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ويحملها العاهل السعودي بعد مبايعته إضافة إلى»قلادة بدر الكبرى«.

وتتساوى»قلادة الملك عبدالعزيز«مع»قلادة بدر الكبرى" في الدرجة، ولا تمنح إلا تكريمًا للملوك ورؤساء الدول.

ووصل سلطان عمان اليوم الأحد إلى السعودية في زيارة للمملكة تعد هي الأولى له خارج بلاده منذ تقلده منصبه في يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وعقد العاهل السعودي وسلطان عمان د جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم أن الملك سلمان استقبل في قصر نيوم، اليوم، السلطان هيثم حيث بحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

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