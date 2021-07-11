إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة في العراق

المصدر: بغداد - د ب أ

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الأحد بأن القوات العراقية أحبطت محاولتين لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات العراقية أحبطت محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في قاطعي عمليات نينوى وديالى، وتم تفكيك عدد من العبوات الناسفة أسفل أبراج نقل الطاقة الكهربائية بعدما قامت عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بزراعتها.

وذكر البيان أن القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وفي الحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مختلف مناطق البلاد.

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