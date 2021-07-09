واشنطن تفرض عقوبات على 34 شركة لارتباطها بالصين وروسيا وإيران

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة إدراج 34 شركة على قائمة العقوبات الاقتصادية منها 14 شركة صينية يتردد إنها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ الصيني.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء إلى العقوبات الأميركية تعني منع الشركات الأميركية من القيام بأي معاملات تجارية مع الشركات المدرجة على القائمة قبل الحصول على تصريح من الحكومة الأميركية. كما تضمنت القائمة شركات تقول الولايات المتحدة إنها تقدم مساعدات للجيش في الصين وإيران وروسيا.

وتضم قائمة الشركات الجديدة المدرجة على القائمة الأميركية شركة بيغين سينونت ساينس أند تكنولوجي وليون تكنولوجي وكيلاند تكنولوجي والتي تمت إضافتها إلى القائمة بسبب ممارساتها التي تتناقض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وانتقدت الولايات المتحدة بشكل متكرر الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات العمل القسري المزعومة في إقليم شينغيانغ، وتقييد الحريات في هونغ كونغ ، فضلاً عن الوضع الخطير في تايوان.

كما حظرت واشنطن استيراد القطن والطماطم وبعض منتجات الطاقة الشمسية من إقليم شينغيانغ.

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