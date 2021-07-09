مصر: جنازة عسكرية لجيهان السادات عصر اليوم

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشفت مصادر بأسرة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، أنَّ السيدة جيهان السادات التي توفيت، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض في المركز الطبي العالمي، ستُقام لها جنازة عسكرية في الرابعة من عصر اليوم بمنطقة "المنصة" في مدينة نصر.

وكانت جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قد توفيت بعد صراع قصير مع المرض.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان اليوم، إن "السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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