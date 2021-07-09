مجلس الأمن الدولي يبدأ مناقشة قضية سد النهضة

المصدر: نيويورك - د ب أ

بدأ مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، مناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة ووصف القضية بأنها شائكة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف بشأن ملء السد خلال سنوات الجفاف.

ويثور خلاف بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنجر أندرسون، إن سد النهضة سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى نهر النيل، مشيرة إلى أنه يجب أن تبني مبدأ (نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة).

وشددت على أهمية التوصل لاتفاق، وأشادت بالجهود المستمرة في التفاوض للتوصل إلى اتفاق.

وقال المبعوث الأممي للقرن الإفريقي بارفيه أونانجا أنيانجا، إن الدول الأفريقية دعت إثيوبيا إلى عدم القيام بالملء الأحادي لسد النهضة.

وذكر مندوب الكونغو الديمقراطية أن سد النهضة سيخلق مشاكل بالنسبة لمصر والسودان.

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