بعد أنباء إصابته بنزيف في المخ وتنحيه.. فيديو جديد لزعيم كوريا الشمالية

نشرت تقارير كورية جنوبية رسمية، أخبار عن ظهور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، بعد تداول أنباء تتعلق بتدهور صحته، خاصة بعد ظهوره مؤخرا وهو فاقدا لوزنه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، أن كيم جونغ أون زار ضريح جده الراحل، ومؤسس الدولة، كيم إيل سونغ، إحياءً لذكرى وفاته.

وزار زعيم كوريا الشمالية قصر كومسوسان للشمس، حيث يرقد جسد جده، كيم إيل سونغ.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الرسمية، فإن "ظهور كيم جونغ أون في ذكرى وفاة جده تدحض شائعات انتشرت الأسبوع الماضي، وتناولت فقدانه الوعي بعد إصابته بنزيف في المخ، وأن الانقلاب الذي قاده عمه، كيم بيونغ إيل، أجبره على التنحي عن السلطة".

وظل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يحيي ذكرى وفاة جده الراحل سنوياً منذ توليه السلطة في عام 2012، باستثناء عام 2018.

​وتأتي زيارة كيم جونغ أون لضريح جده الراحل، بعدما ذكرت وسائل إعلام كورية أنه خسر ما يزيد عن نحو 10 كيلوغرامات، بسبب اتباعه نظاما غذائيا خاصا.

وذكرت صحيفة "تشونان إلبو" نقلاً عن نائب الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، كيم بيونغ جي، الذي حصل على تقرير استخباراتي يفيد بأن زعيم كوريا كيم جونغ أون فقد، في الفترة الأخيرة، ما بين 10 إلى 20 كيلوغرامًا بسبب النظام الغذائي.

