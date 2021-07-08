رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما يبدأ تنفيذ عقوبة السجن

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما تنفيذ عقوبة قضائية بالسجن في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وحاول زوما /79 عاما/ المقاومة لفترة طويلة، كما هددت جمعيات المحاربين القدامى التي تدعمه بزعزعة استقرار البلاد إذا تم القبض عليه. ووضع العشرات من أنصاره أنفسهم حراسا أمام مقر إقامته في نكاندلا.

ووفقا للشرطة، يوجد زوما الآن في مركز إست كورت الإصلاحي في كوازولو-ناتال، وهي مقاطعة على الساحل الشرقي للبلاد.

وأعلنت مؤسسة زوما أنه قرر تسليم نفسه للشرطة. وهكذا أفلت السياسي من إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة. وكتبت ابنة زوما، دودو زوما سامبودلا، على تويتر أن والدها كان في حالة مزاجية جيدة وكان يضحك وهو في طريقه إلى السجن.

وأصدرت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الحكم بحق زوما بالسجن 15 شهرا لمخالفته أمر استدعاء للمحكمة. وكان يتعين عليه الرد على أسئلة لجنة تحقيق بشأن تهم فساد مختلفة خلال فترة ولايته (2009-2018)، لكنه لم يمتثل لاستدعاء المحكمة.

وشكك زوما بشكل متكرر في شرعية اللجنة وشدد على أنه يفضل الذهاب إلى السجن على المثول أمامها.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يصدر فيها حكم بالسجن بحق رئيس سابق للبلاد.

وكان محامو السياسي قد تقدموا مساء أمس الأربعاء بطلب عاجل لتأجيل بدء تنفيذ الحكم سجنه.

ووصلت الشرطة ومعها العديد من المركبات أمام مقر اقامة زوما في نكاندلا في شرق جنوب إفريقيا، بمتابعة الكاميرات العاملة لمؤسسة إعلامية كبيرة. وبعد عدة جولات من المفاوضات مع محامييه، غادرت قافلة سيارات تحمل زوما في النهاية.

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