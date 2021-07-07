البيت الأبيض يندد باغتيال رئيس هايتي ويصفه بـ"المروع"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ندد البيت الأبيض بـ"الاغتيال المروع" لرئيس هايتي وأبدى استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في التحقيق.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اغتيال جوفينيل مويس على أيدي مهاجمين مجهولين بـ"بالهجوم المروع والمأسوي".

وقالت المتحدثة: "سنمد يد المساعدة في أي طريقة لشعب هايتي ولحكومة هايتي في حال إجراء تحقيق"، مضيفة أن البيت الأبيض بصدد جمع معلومات وسيتم إطلاع الرئيس جو بايدن على الأحداث في وقت قريب.

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