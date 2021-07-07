بايدن يحث الأميركيين على التطعيم في ظل تفشي سلالة دلتا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة جديدة تهدف لتطعيم مزيد من المواطنين الأميركيين، وذلك في ظل تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا ومحاولة إدارته إقناع المترددين بالحصول على اللقاح.

وقال بايدن في البيت الأبيض: "الملايين من الأميركيين مازالوا لم يحصلوا على اللقاح ولا يتمتعون بالحماية، وبسبب ذلك مجتمعاتهم في خطر، أصدقاؤهم في خطر، والأشخاص الذين يهتمون بأمرهم في خطر".

وتضمن الخطة الجديدة توفير اللقاحات للأطباء الذين يقدمون الرعاية الأولية من أجل السماح للأميركيين بالحصول على التطعيم في وحدات الرعاية الصحية الاعتيادية، التي أظهرت الاستطلاعات، أنها تحظى بثقة المرضى المترددين عليها.

وأكد بايدن أنه يمكن للمواطنين الحصول على اللقاح في الصيدليات المحلية.

ويشار إلى أن تفشي سلالة دلتا، التي يعتقد أنها ظهرت في الهند، زاد من أهمية تسريع حملة التطعيم. ففي بعض المناطق بالولايات المتحدة الأميركية، أصبحت الإصابات بسلالة دلتا تمثل ما لا يقل عن نصف حالات الإصابات الحالية.

وقال بايدن إن إدارته ستنشر فرق لمواجهة زيادة الإصابات تتألف من مسؤولي طوارئ وخبراء صحة للحد من تفشي الفيروس بين أفراد المجتمعات التي بها نسبة كبيرة من غير الملقحين.

وأوضح بايدن أن نحو 160 مليون أميركي سوف يكونون قد حصلوا على جرعتي اللقاح بحلول نهاية الأسبوع.

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