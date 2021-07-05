مصر تنتج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً

المصدر: القاهرة - وام

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، سعي بلاده لتأمين أكبر قدر من اللقاحات لمواطنيها وقال إنها طرقت في سبيل ذلك كل الأبواب واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم و تعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح.

وأوضح مدبولي الذي شهد مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليا باسم "فاكسيرا ـ سينوفاك " خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، أنه تم حتى الآن إنتاج نحو مليون جرعة، وتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم.

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